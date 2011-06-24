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Любомир Кантонистов
№78
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
15'
15'
15'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
56'
56'
56'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
30'
30'
30'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Балтика
71'
71'
71'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
68'
68'
68'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 11 тур
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Урал
3 : 0
Балтика
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Урал
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
66'
66'
66'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур