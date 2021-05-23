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Коронавирус
Николя Н'Кулу
№33
Защитник
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Команда
Торино
Возраст
31
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
был в запасе
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Верона
1 : 1
Торино
38'
38'
38'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
18'
18'
18'
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
51'
51'
51'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
27'
27'
27'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
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