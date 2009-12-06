Фрэнк Сонго'о
№87
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Сарагоса
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4
Сарагоса
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 21:00
Малага
1 : 1
Сарагоса
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Сарагоса
1
был в запасе
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 21:00
Валенсия
3 : 1
Сарагоса
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Сарагоса
1
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 20:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
24.09.2009 24 сент. 2009 чт 22:55
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4
Сарагоса
1
был в запасе