Матия Кристич
№5
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
32'
32'
32'
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
минуты: 53' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 53' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Балтика
1
Луч
1
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
66'
66'
66'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
был в запасе
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Балтика
27.05.2011 27 мая 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе