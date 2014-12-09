Саша Клестан
№16
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Боруссия
1 : 1
Андерлехт
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Боруссия
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Арсенал
3 : 3
Андерлехт
87'
87'
87'
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Арсенал
3
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Андерлехт
1 : 2
Арсенал
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
1
Арсенал
2
был в запасе
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Андерлехт
0 : 3
Боруссия
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Боруссия
3
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Андерлехт
1
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур