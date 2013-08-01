Чарли Дэвис
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
был в запасе