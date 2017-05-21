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Коронавирус
Брэд Гьюзан
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Ливерпуль
3 : 0
Мидлсбро
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
3
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
Мидлсбро
1 : 2
Саутгемптон
13.05.2017
13 мая 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Мидлсбро
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
08.05.2017
08 мая 2017
пн
22:00
Челси
3 : 0
Мидлсбро
08.05.2017
08 мая 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
3
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:05
Мидлсбро
2 : 2
Манчестер Сити
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Мидлсбро
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:00
Борнмут
4 : 0
Мидлсбро
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
4
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
22:00
Мидлсбро
1 : 2
Арсенал
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Мидлсбро
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бернли
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0
Бернли
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Халл Сити
4 : 2
Мидлсбро
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
4
Мидлсбро
2
был в запасе
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
15:30
Суонси
0 : 0
Мидлсбро
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Суонси
0
Мидлсбро
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
15:00
Мидлсбро
1 : 3
Манчестер Юнайтед
19.03.2017
19 марта 2017
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Мидлсбро
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Мидлсбро
0
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Мидлсбро
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1
Мидлсбро
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Эвертон
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Мидлсбро
0
Эвертон
0
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Тоттенхэм
1 : 0
Мидлсбро
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
1
Мидлсбро
0
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Вест Хэм
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Мидлсбро
1
Вест Хэм
3
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Мидлсбро
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0
Мидлсбро
0
был в запасе
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
15:30
Мидлсбро
0 : 0
Лестер Сити
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Мидлсбро
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Мидлсбро
1
был в запасе
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
Бернли
1 : 0
Мидлсбро
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1
Мидлсбро
0
был в запасе
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