Андреа Консильи
№47
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Возраст
34
Рост
189
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
22 июля 2020, 18:26