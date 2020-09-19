Сальваторе Боккетти
№16
Защитник
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Команда
Верона
Возраст
34
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
Верона
3 : 0
Рома
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
3
Рома
0
был в запасе