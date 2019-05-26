Эмилиано Вивиано
№2
Вратарь
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Команда
Возраст
35
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 0
Лацио
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
СПАЛ
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 2
Сампдория
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
СПАЛ
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
СПАЛ
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур