Дин Кили
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
50
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе