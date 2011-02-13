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Коронавирус
Мамаду Багайоко
№49
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 21 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
Ницца
0 : 1
Монпелье
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Монпелье
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Ланс
1 : 0
Ницца
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1
Ницца
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур