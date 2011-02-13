Мамаду Багайоко
№49
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1
Сошо
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 21 тур
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Ницца
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:00
Ницца
0 : 1
Монпелье
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Монпелье
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Ланс
1 : 0
Ницца
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1
Ницца
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4
Ницца
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур