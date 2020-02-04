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Коронавирус
Сулейман Бамба
№14
Защитник
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Команда
Кардифф
Возраст
36
Рост
192
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2010/2011
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала