Никола Гулан
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур