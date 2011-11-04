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Коронавирус
Андрей-Лорел Серан
№15
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
196
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
24'
24'
24'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 20 тур
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 20 тур