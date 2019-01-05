Маруан Феллайни
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
был в запасе