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Кантемир Берхамов
№7
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
32
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2011/2012
2009
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
57'
57'
57'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
57'
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе