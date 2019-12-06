Кантемир Берхамов
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Возраст
32
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019 02 дек. 2019 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1
Краснодар
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
57'
57'
57'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
57'
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе