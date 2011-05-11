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Коронавирус
Яннис Тафе
№9
Нападающий
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Команда
Санкт-Галлен
Возраст
30
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Тулуза
0 : 0
Валансьен
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0
Валансьен
0
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Лорьян
0 : 0
Тулуза
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0
Тулуза
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Тулуза
2 : 0
Лион
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2
Лион
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Кан
1 : 1
Тулуза
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1
Тулуза
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Ницца
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Ницца
1
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Ланс
0 : 1
Тулуза
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0
Тулуза
1
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Сошо
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0
Сошо
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
2 : 0
Тулуза
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2
Тулуза
0
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2
Монако
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Тулуза
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Валансьен
2 : 1
Тулуза
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2
Тулуза
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Лион
2 : 0
Тулуза
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2
Тулуза
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Кан
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Кан
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Осер
1 : 2
Тулуза
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
1
Тулуза
2
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Тулуза
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
Тулуза
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Тулуза
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Тулуза
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
Ренн
3 : 1
Тулуза
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
22:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3
Тулуза
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1
Лилль
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
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