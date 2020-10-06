Миралем Пьянич
№5
Полузащитник
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Команда
Барселона
Возраст
31
Рост
180
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
💦 Пьянич расплакался на плече папы. Это от радости за переход в «Барсу»
#Миралем Пьянич
02 июля 2020, 13:52
«Барселона» и «Ювентус» изящно обманули финансовый фэйр-плей: обменялись игроками – и оба получили прибыль
#Барселона
29 июня 2020, 22:44