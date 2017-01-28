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Коронавирус
Йоан Гуффран
№94
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Оксфорд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бирмингем Сити
34'
34'
34'
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
34'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 10' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 10' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала