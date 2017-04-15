Абдулай Конко
№25
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Сассуоло
1
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Интер
7 : 1
Аталанта
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7
Аталанта
1
был в запасе
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Фиорентина
0
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
Наполи
0 : 2
Аталанта
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
0
Аталанта
2
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 28'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 28' / Италия. Серия А, 20 тур
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
4
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Аталанта
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Аталанта
3 : 0
Дженоа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 36'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 36' / Италия. Серия А, 11 тур
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Пескара
0 : 1
Аталанта
27'
27'
27'
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Интер
49'
49'
49'
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2
Интер
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Кротоне
1 : 3
Аталанта
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1
Аталанта
3
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 6 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Аталанта
0 : 1
Палермо
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Аталанта
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 21:45
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Аталанта
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур