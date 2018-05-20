Фернандо Наварро
№3
Защитник
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Команда
Депортиво
Возраст
38
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Депортиво
2 : 4
Вильярреал
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:30
Сельта
1 : 1
Депортиво
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Депортиво
1
был в запасе
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0
Севилья
0
был в запасе
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 22:00
Депортиво
3 : 2
Малага
06.04.2018 06 апр. 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
27'
27'
27'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
Жирона
2 : 0
Депортиво
57'
57'
57'
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Депортиво
1 : 1
Эйбар
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
был в запасе
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
Депортиво
0 : 1
Бетис
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Бетис
1
был в запасе
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:00
Депортиво
2 : 2
Леванте
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2
Леванте
2
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 18:15
Реал
7 : 1
Депортиво
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
7
Депортиво
1
был в запасе
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:45
Депортиво
1 : 2
Валенсия
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
1
Валенсия
2
был в запасе
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
Вильярреал
1 : 1
Депортиво
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1
Депортиво
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
Депортиво
1 : 3
Сельта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1
Сельта
3
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
Депортиво
1 : 0
Леганес
90'
90'
90'
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур