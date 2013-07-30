Игорь Шуховцев
№99
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
49
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.07.2013 30 июля 2013 вт 21:00
ПАОК
0 : 2
Металлист
30.07.2013 30 июля 2013 вт 21:00
был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
ПАОК
0
Металлист
2
был в запасе