Мариу Сержиу (Леал Ногуйера Марио Сержио)
№28
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
39
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 0
Олимпиакос
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
2
Олимпиакос
0
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе