Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Хорватия
Португалия
Челси
Манчестер Сити
Спартак
Локомотив
Зенит
Химки
Краснодар
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Челси
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мартин Ланиг
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Возраст
36
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 2
Айнтрахт
12.12.2014
12 дек. 2014
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3
Айнтрахт
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 0
Боруссия
85'
85'
85'
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2
Боруссия
0
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 5
Штутгарт
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
4
Штутгарт
5
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:30
Падерборн
3 : 1
Айнтрахт
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3
Айнтрахт
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
2
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Айнтрахт
2 : 2
Майнц
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2
Майнц
2
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур