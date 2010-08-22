Ян Шимак
№19
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 16:30
Майнц
2 : 0
Штутгарт
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
2
Штутгарт
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур