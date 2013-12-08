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Коронавирус
Митар Новакович
№13
Полузащитник
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Команда
Тобол
Возраст
39
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:00
Динамо
2 : 0
Амкар
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо
2
Амкар
0
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
3
Амкар
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:45
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
Локомотив
4 : 0
Амкар
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
4
Амкар
0
был в запасе
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:15
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Амкар
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Амкар
3
был в запасе
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
0
Рубин
0
был в запасе
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
ЦСКА
2
Амкар
1
был в запасе
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
Амкар
2 : 1
Спартак
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
1
был в запасе
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013
04 авг. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Краснодар
2
Амкар
1
был в запасе
20.07.2013
20 июля 2013
сб
20:00
Ахмат
1 : 1
Амкар
20.07.2013
20 июля 2013
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1
Амкар
1
был в запасе