Митар Новакович
№13
Полузащитник
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Команда
Тобол
Возраст
39
Рост
189
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:00
Динамо
2 : 0
Амкар
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо
2
Амкар
0
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
Рубин
3 : 0
Амкар
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
3
Амкар
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:45
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 13:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 18:00
Локомотив
4 : 0
Амкар
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Локомотив
4
Амкар
0
был в запасе
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 18:00
Волга
0 : 2
Амкар
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
0
Амкар
2
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:15
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Амкар
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Амкар
3
был в запасе
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
0
Рубин
0
был в запасе
30.08.2013 30 авг. 2013 пт 19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013 30 авг. 2013 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
ЦСКА
2
Амкар
1
был в запасе
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 16:45
Амкар
2 : 1
Спартак
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
1
был в запасе
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе
29.07.2013 29 июля 2013 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
29.07.2013 29 июля 2013 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Краснодар
2
Амкар
1
был в запасе
20.07.2013 20 июля 2013 сб 20:00
Ахмат
1 : 1
Амкар
20.07.2013 20 июля 2013 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1
Амкар
1
был в запасе