Роман Зозуля
№10
Нападающий
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Команда
Альбасете
Возраст
31
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:30
Бетис
0 : 0
Спортинг
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 52'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 52' / Испания. Примера, 19 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1 : 6
Реал
77'
77'
77'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
1
Реал
6
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
был в запасе
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
Бетис
1 : 0
Малага
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1
Малага
0
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 17:00
Валенсия
2 : 3
Бетис
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2
Бетис
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
Бетис
0 : 0
Депортиво
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0
Депортиво
0
был в запасе