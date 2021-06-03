Андрей Ярмоленко №7 Нападающий Подписаться

Команда Вест Хэм

Возраст 31

Рост 185

Вес 72

Получил прозвище «Мальчик со 130-го километра». Анатолий Демьяненко сказал как-то: «Мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко».