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РПЛ
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Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
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Коронавирус
Андрей Ярмоленко
№7
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Возраст
31
Рост
185
Вес
72
Получил прозвище «Мальчик со 130-го километра». Анатолий Демьяненко сказал как-то: «Мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига а
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
2020
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь