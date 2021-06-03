Андрей Ярмоленко
№7
Нападающий
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Команда
Вест Хэм
Возраст
31
Рост
185
Вес
72
Получил прозвище «Мальчик со 130-го километра». Анатолий Демьяненко сказал как-то: «Мне тут недавно сообщили, что в 130 километрах под Киевом селекционеры нашли мальчика, которого специалисты уже сейчас называют вторым Шевченко».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь