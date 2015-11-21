Леандро (Леандро Да Силва)
№31
Полузащитник
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Команда
Волга
Возраст
35
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
26'
26'
26'
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волга
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
Волга
1 : 0
Армавир
51'
51'
51'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 19:00
51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
Луч
2 : 0
Волга
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15'
15'
15'
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур