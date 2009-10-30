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Коронавирус
Силви Андрей Маргаритеску
№0
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
41
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
Амкар
1 : 0
Ахмат
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
80'
80'
80'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
Сатурн
3 : 0
Ахмат
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
Рубин
4 : 0
Ахмат
33'
33'
33'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
71'
71'
71'
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ахмат
77'
77'
77'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
Ахмат
1 : 1
ЦСКА
11.07.2009
11 июля 2009
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
Ахмат
3 : 2
Крылья Советов
13.06.2009
13 июня 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
Локомотив
4 : 0
Ахмат
16.05.2009
16 мая 2009
сб
13:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Спартак
2 : 0
Ахмат
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2
Ахмат
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
Ахмат
1 : 2
Рубин
75'
75'
75'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1
Рубин
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Москва
0 : 0
Ахмат
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 7'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Москва
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 7' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Ахмат
1 : 0
Спартак-Нальчик
51'
51'
51'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур