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Сергей Яшин
№18
Полузащитник
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Команда
Домодедово
Возраст
40
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
15:15
Ахмат
1 : 0
Волга
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Ахмат
1
Волга
0
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
13:30
Локомотив
1 : 0
Волга
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Локомотив
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
15:15
Волга
3 : 0
Динамо
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
15:15
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
3
Динамо
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
21.03.2011
21 марта 2011
пн
20:45
Спартак
1 : 0
Волга
21.03.2011
21 марта 2011
пн
20:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
Волга
2 : 0
Томь
14.03.2011
14 марта 2011
пн
18:45
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
2
Томь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур