Даниэль Да Мота
№9
Нападающий
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Команда
Дюделанж
Возраст
35
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
Люксембург
0 : 2
Португалия
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Люксембург
0
Португалия
2
был в запасе
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
Сербия
3 : 2
Люксембург
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Сербия
3
Люксембург
2
был в запасе
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Португалия
3 : 0
Люксембург
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Португалия
3
Люксембург
0
был в запасе
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Люксембург
1 : 3
Сербия
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Люксембург
1
Сербия
3
был в запасе
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Украина
1 : 0
Люксембург
31'
31'
31'
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Украина
1
Люксембург
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Литва
1 : 1
Люксембург
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Литва
1
Люксембург
1
был в запасе
25.03.2019 25 марта 2019 пн 22:45
Люксембург
1 : 2
Украина
25.03.2019 25 марта 2019 пн 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Люксембург
1
Украина
2
был в запасе
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Люксембург
2 : 1
Литва
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 59'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Люксембург
2
Литва
1
минуты: 1' - 59' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур