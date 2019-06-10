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Лионель Месси
Криштиану Роналду
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Материалы
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кристиан Сэпунару
№22
Защитник
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Команда
Астра
Возраст
37
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Мальта
0 : 4
Румыния
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 35' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Мальта
0
Румыния
4
минуты: 35' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Норвегия
2 : 2
Румыния
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Норвегия
2
Румыния
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Румыния
4 : 1
Фарерские острова
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Румыния
4
Фарерские острова
1
был в запасе