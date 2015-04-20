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Адам Кокошка
№3
Защитник
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Команда
Шленск
Возраст
34
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
73'
73'
73'
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 19'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 19' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
37'
37'
37'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
16:00
Уфа
1 : 1
Торпедо
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Уфа
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
Рубин
2 : 1
Торпедо
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
12:30
Спартак
3 : 1
Торпедо
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
77'
77'
77'
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Торпедо
0 : 3
Краснодар
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Торпедо
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:00
Урал
0 : 2
Торпедо
5'
5'
5'
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Урал
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
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