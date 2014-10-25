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Коронавирус
Якуб Вавржиняк
№31
Защитник
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Команда
Лехия
Возраст
37
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
16:00
Амкар
1 : 2
Краснодар
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
16:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
Амкар
2 : 1
Урал
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Амкар
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:00
Амкар
2 : 0
Спартак
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:00
минуты: 12' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
0
минуты: 12' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
2
Амкар
0
был в запасе
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
12.08.2014
12 авг. 2014
вт
19:00
Торпедо
1 : 1
Амкар
12.08.2014
12 авг. 2014
вт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Торпедо
1
Амкар
1
был в запасе
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
17:00
Амкар
0 : 1
Уфа
08.08.2014
08 авг. 2014
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
0
Уфа
1
был в запасе
04.08.2014
04 авг. 2014
пн
19:00
Ахмат
4 : 0
Амкар
04.08.2014
04 авг. 2014
пн
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ахмат
4
Амкар
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур