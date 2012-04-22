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Луис Мигел
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
22:30
Валенсия
4 : 0
Бетис
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
4
Бетис
0
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
20:00
Валенсия
4 : 0
Спортинг
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
4
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
23:30
Атлетико
0 : 0
Валенсия
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
Вильярреал
2 : 2
Валенсия
75'
75'
75'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
23:30
Валенсия
2 : 0
Малага
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
-:-
Валенсия
2 : 3
Реал
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Валенсия
3 : 1
Хетафе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:59
Валенсия
1 : 0
Атлетико
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур