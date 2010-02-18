Эмре Гюнгер
№4
Защитник
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Команда
Газиантепспор
Возраст
37
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Атлетико
1
Галатасарай
1
был в запасе