Волкан Демирель
№1
Вратарь
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Команда
Фенербахче
Возраст
39
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Фенербахче
1
был в запасе
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Зенит
0
был в запасе