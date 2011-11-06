Зденек Грыгера
№26
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
Фулхэм
1 : 3
Тоттенхэм
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Уиган Атлетик
0 : 2
Фулхэм
3'
3'
3'
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Уиган Атлетик
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 15:30
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1
Эвертон
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
Фулхэм
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Фулхэм
61'
61'
61'
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:00
Фулхэм
2 : 2
Манчестер Сити
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Фулхэм
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:00
Фулхэм
1 : 1
Блэкберн
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Блэкберн
1
был в запасе