Рикардо Кларк
№13
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Айнтрахт
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
минуты: 1' - 21'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 21' / Германия. Бундеслига, 32 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Айнтрахт
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
0
был в запасе
08.04.2011 08 апр. 2011 пт 21:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
08.04.2011 08 апр. 2011 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:30
Вольфсбург
1 : 1
Айнтрахт
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
58'
58'
58'
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 27 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 0
Кайзерслаутерн
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
21.01.2011 21 янв. 2011 пт 22:30
Гамбург
1 : 0
Айнтрахт
21.01.2011 21 янв. 2011 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
Айнтрахт
0 : 3
Ганновер-96
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0
Ганновер-96
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2
Майнц
1
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
Бавария
4 : 1
Айнтрахт
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4
Айнтрахт
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 4
Хоффенхайм
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Хоффенхайм
4
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Айнтрахт
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0
Айнтрахт
0
был в запасе
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 1
Вольфсбург
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3
Вольфсбург
1
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Айнтрахт
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1
Айнтрахт
3
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 0
Нюрнберг
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2
Нюрнберг
0
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
Байер
2 : 1
Айнтрахт
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:00
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2
Айнтрахт
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
17.09.2010 17 сент. 2010 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе