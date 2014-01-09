Майкл Брэдли
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 20:00
Рома
1 : 0
Сампдория
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе