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Коронавирус
Геворг Казарян
№10
Полузащитник
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Команда
Маритиму
Возраст
33
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Грузия
1 : 2
Армения
33'
33'
33'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
33'
минуты: 1' - 77'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Грузия
1
Армения
2
минуты: 1' - 77' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 58' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 58' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур