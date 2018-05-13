Андреас Гранквист №4 Защитник Подписаться

Команда Хельсингборг

Возраст 36

Рост 192

Вес 84

В матче с Англией на Евро-12 при счете 2:1 случайно получил в глаз от партнера Элмандера при праздновании гола и заменился. В итоге – 2:3, и Швеция после той игры вылетела досрочно.