Ангелос Басинас
№26
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0
Марсель
3
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0
Ренн
1
был в запасе
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 3 тур