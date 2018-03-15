Андреас Иваншиц
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
Виктория
2 : 1
Спортинг
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Виктория
2
Спортинг
1
был в запасе