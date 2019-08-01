Кристоф Ляйтгеб
№24
Полузащитник
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Команда
Штурм
Возраст
36
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
Штурм
2 : 1
Хаугесунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Штурм
2
Хаугесунд
1
был в запасе