Себастьян Предль
№4
Защитник
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Команда
Удинезе
Возраст
33
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
был в запасе