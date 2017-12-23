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Коронавирус
Марко Боррьелло
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
СПАЛ
2 : 2
Верона
53'
53'
53'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
20:30
Рома
3 : 1
СПАЛ
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Фиорентина
40'
40'
40'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:00
Аталанта
1 : 1
СПАЛ
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1
СПАЛ
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 0
Дженоа
87'
87'
87'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1
Дженоа
0
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Ювентус
4 : 1
СПАЛ
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
18'
18'
18'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Кротоне
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
СПАЛ
2 : 3
Наполи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Милан
2 : 0
СПАЛ
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
СПАЛ
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
СПАЛ
3 : 2
Удинезе
25'
25'
25'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
75'
75'
75'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур