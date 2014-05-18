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Коронавирус
Джузеппе Скулли
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Рома
18.05.2014
18 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Рома
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 38 тур
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
Аталанта
1 : 1
Дженоа
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1
Дженоа
1
был в запасе
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
Дженоа
1 : 2
Милан
29'
29'
29'
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Лацио
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
Парма
1 : 1
Дженоа
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Дженоа
1
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
Дженоа
0 : 1
Ювентус
25'
25'
25'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Катания
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2
Катания
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
22:59
Наполи
1 : 1
Дженоа
39'
39'
39'
24.02.2014
24 февр. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Удинезе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3
Удинезе
3
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0
Дженоа
1
был в запасе
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
03.02.2014
03 февр. 2014
пн
22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур